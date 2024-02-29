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Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ
Фото: Владимир Карпенко mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил логистики ВСУ генерала Владимира Карпенко, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сайт президента.

"Уволить Гуляка Олега Викторовича с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины.
...Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины".

Справочно: По данным из открытых источников, Карпенко ранее занимал должность командующего логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего Вооруженных сил генерала Валерия Залужного и ключевое руководство ВСУ, сказал, что это перезагрузка, перестройка и смена менеджмента военного командования.

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