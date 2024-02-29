Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сил логистики ВСУ генерала Владимира Карпенко, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сайт президента.

"Уволить Гуляка Олега Викторовича с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины.

...Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины".

Справочно: По данным из открытых источников, Карпенко ранее занимал должность командующего логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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