Россияне запустили ударные БпЛА по нескольким направлениям (Обновлено)

Вечером 29 февраля российские войска запустили ударные БпЛА по нескольким направлениям на территорию Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Военные сообщили, что БпЛА направлялись с юго-востока через Запорожскую область на Днепропетровщину. Также сообщили о БпЛА в Синельниковском районе в направлении Днепра.

Позже уточнили, что БпЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области.

Также об угрозе беспилотников сообщили в Харьковской области.

В 22:03 сообщили о БпЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.

В 22:49 военные сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.