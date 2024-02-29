ОВА: На Харьковщине планируют ввести обязательную эвакуацию еще из 18 сел

В Харьковской области планируют ввести обязательную эвакуацию семей с детьми еще из 18 сел, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В ближайшее время на Совете обороны области поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад.

Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию.

В 57 населенных пунктах Великобурлукской, Ольховатской, Кондрашевской, Куриловских громадах проживают 1082 ребенка. Здесь планируем ввести обязательную эвакуацию. Есть письма от Купянской РГА".

Синегубов добавил, что к процессу эвакуации привлечены почти 20 волонтерских организаций областного координационного центра.

По его словам, 28 329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. А с начала этого года - полторы тысячи человек, из них 140 детей.

Он подчеркнул, что ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только.

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