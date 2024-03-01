Польские компании покупают российскую агропродукцию через Беларусь – расследование

Журналист Михаил Ткач показал в расследовании, как сотни польских грузовиков с российской агропродукцией ездят через Беларусь в Польшу и обратно, сообщает Украинская правда.

Мужчина по просьбе съемочной группы УП позвонил по телефону в польскую компанию и представился менеджером реальной белорусской компании. Он предложил приобрести российский рапсовый шрот под белорусскими документами.

Менеджер польской фирмы попросил направить условия поставки на электронную почту.

Хотя в сентябре 2023 г. после протестов фермеров, Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины. После этого объем продукции, который продолжал уезжать из Беларуси, постоянно увеличивается.

"Для понимания, только через три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсовый шрот почти на $8 млн" , – сказал Ткач.

Возле КПП "Кукурики" журналисты насчитали сотни фур, которые беспрепятственно заехали в Польшу со стороны Белоруссии. Судя по общению с представителями агрофирм, сначала российская агропродукция следует в Беларусь, там ее перегружают в специальных центрах на грузовики с польской регистрацией, а дальше фуры отправляются в Польшу по адресам крупных компаний.

Один из таких центров в Беларуси – терминал Колядичи Государственного предприятия "БТЛЦ" в Минске.

По информации польских источников издания и данным из открытых и закрытых баз, в Польше есть, по меньшей мере, три компании, которые являются крупнейшими покупателями агропродукции из России: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak.

Редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков отмечает, что в целом Польше и другим странам ЕС никто не запрещал торговать с Россией и Беларусью, ведь нет санкций, касающихся именно агропродукции.