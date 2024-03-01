В США заявили о важности ускорения модернизации ядерной триады

Командующий Стратегическим командованием США Энтони Коттон на встрече с законодателями США заявил, что сейчас важно ускорять темпы модернизации ядерной триады США из-за противостояния с Китаем и Россией, сообщает Украинская правда.

По его словам, обзор ядерной ситуации за 2022 год определил модернизацию ядерного арсенала США, как главный приоритет для поддержания мощного ядерного сдерживания.

Эти усилия по модернизации, которые осуществляются в течение следующих двух десятилетий, включают инициативы по модернизации всех трех звеньев ядерной триады.

Высокопоставленные военные чиновники сообщили законодателям, что Соединенные Штаты остаются готовыми сдерживать стратегические и космические угрозы, но продолжение инвестиций имеет решающее значение на фоне растущей конкуренции.

Коттон, а также командующий Космическим командованием США Стивен Вайтинг, заявили, что недавние инвестиции России и Китая подчеркивают необходимость сохранения стратегического превосходства Соединенных Штатов.

"Самое важное сообщение, которое я хочу передать сегодня, заключается в том, что силы под моим командованием готовы сдерживать наших противников и решительно ответить, если сдерживание не удастся. Ни один противник никогда не должен сомневаться в наших возможностях сегодня.

Мы делаем это перед лицом вызовов, которые не похожи ни на что, с чем Америка когда-либо сталкивалась. Мы противостоим не одному, а двум ядерным партнерам: Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Эта реальность в сочетании с ракетными разработками в Северной Корее, ядерными амбициями Ирана и растущими отношениями между этими странами добавляет новых уровней сложности нашему стратегическому расчету" , – сказал он.

Коттон отметил быстрые темпы, с которыми Китай разрабатывает стационарные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, и прогнозирует, что ядерный арсенал Китая может достичь почти 1000 боеголовок к 2030 году.

Он также подчеркнул последние заявления президента России Владимира Путина о том, что 95% стратегических ядерных сил России модернизировано: "Короче говоря, наши конкуренты улучшают свои позиции против США и их союзников во многих сферах темпами, которые значительно превышают темпы, которые мы наблюдали всего несколько лет назад" .

Вайтинг также описал достижения американских конкурентов, которые бросают вызов превосходству Соединенных Штатов в космосе.

Он отметил, что по состоянию на январь флот китайских разведывательных спутников вырос до более чем 359 систем, что более чем втрое увеличило присутствие космической системы сбора разведданных с 2018 года.

Россия также продолжает развивать и испытывать космические и противоспутниковые возможности, сказал Уайтинг.

Оба лидера сказали законодателям, что постоянные инвестиции в стратегические и космические возможности имеют решающее значение.