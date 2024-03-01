В ISW объяснили, зачем Путин говорил о ядерном оружии в своем обращении
Во время выступления на Федеральном собрании Путин использовал риторику о переговорах и бряцание ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Путин подтвердил свою мнимую готовность к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США.
Путин утверждал, что если Соединенные Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.
ISW подчеркнул, что Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, он хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО - это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов.
Сейчас Кремль проводит информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.
Путин также подчеркнул, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам, и заявил, что эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.
Военные аналитики отметили, что Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.
Кремль не прибег к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.
Ключевые выводы ISW за 29 февраля
- Украинские чиновники обеспокоены возможностью значительных территориальных захватов России летом 2024 года в случае дальнейших задержек с западной помощью в сфере безопасности.
- Президент России Владимир Путин использовал свое обращение к Федеральному собранию 29 февраля, чтобы попытаться убедить российскую общественность в том, что его следующий президентский срок будет определяться военными успехами России в Украине, но не за счет стагнации или снижения социально-экономического благосостояния.
- Во время выступления на Федеральном собрании Путин использовал риторику о переговорах и бряцании ядерным оружием, вероятно, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и способствовать текущим информационным операциям Кремля.
- В своем обращении к Федеральному собранию Путин подчеркнул, что Кремль сосредоточил внимание на 2024 году как "Году семьи" для преодоления демографического кризиса в России.
- Путин не ответил на запрос Конгресса депутатов пророссийского сепаратистского региона Молдовы Приднестровья от 28 февраля, но это отсутствие ответа все еще оставляет Кремлю несколько возможных вариантов действий на более позднее время.
- Украинские силы сбили еще три истребителя Су-34 на востоке Украины 28 и 29 февраля.
- Кремль продолжает отстаивать свое самонадеянное право применять российский федеральный закон к гражданам стран-членов НАТО и бывших советских республик за действия, совершенные на территории их собственных стран.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возглавляемая Россией Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является угрозой для безопасности Армении, поскольку российские чиновники отказались признать сокращение участия Армении в ОДКБ.
- По сообщениям, Кремль создал должности высокого уровня во всех федеральных органах власти для продвижения патриотизма и истории в каждом органе, что, вероятно, имеет целью усиление информационного и идеологического контроля над федеральными служащими.
- 29 февраля российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии фронта.
- Глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов заявил 29 февраля, что "Ростех" планирует производить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 по неопределенному графику, поскольку российские войска нуждаются в большем количестве самолетов А-50.
- Оккупационные власти продолжают поддерживать усилия Кремля, направленные на усиление контроля над религиозными группами в оккупированной Украине.