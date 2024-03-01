В ISW объяснили, зачем Путин говорил о ядерном оружии в своем обращении

Во время выступления на Федеральном собрании Путин использовал риторику о переговорах и бряцание ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Путин подтвердил свою мнимую готовность к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности" и продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США.

Путин утверждал, что если Соединенные Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

ISW подчеркнул, что Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, он хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО - это он рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов.

Сейчас Кремль проводит информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Путин также подчеркнул, что Россия обладает оружием, способным нанести удар по западным странам, и заявил, что эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию.

Военные аналитики отметили, что Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Кремль не прибег к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.

Ключевые выводы ISW за 29 февраля