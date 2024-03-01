В Минобороны России заявили, что сбили четыре украинских беспилотника

Российское Минобороны заявило, что в ночь на 1 марта противовоздушная оборона оккупантов якобы уничтожила четыре беспилотника; в соцсетях пишут, что дроны атаковали завод ВПК, жители слышали взрывы, сообщает Украинская правда.

Один БПЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.

Российские Telegram-каналы пишут, что ВСУ якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, который является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны.

Сообщается, что всего к производству летели три беспилотника. Якобы всех их подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем паблики пишут, что жители Дзержинска ночью слышали взрывы.