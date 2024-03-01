Курс валют НБУ на 1 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 февраля, упал на 16 коп до 38.0492 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 41.2035 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 16 коп до 48.1056 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 43.2083 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 7 коп до 9.5395 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.049200
|EUR
|Евро
|41.203500
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.105600
|CHF
|Швейцарский франк
|43.208300
|PLN
|Польский злотый
|9.539500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.