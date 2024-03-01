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Курс валют НБУ на 1 марта

Курс валют НБУ на 1 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 февраля, упал на 16 коп до 38.0492 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 41.2035 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 16 коп до 48.1056 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 43.2083 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 9.5395 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.049200 --0.1585
EUR Евро 41.203500 --0.0933
GBP Фунт стерлингов 48.105600 --0.1565
CHF Швейцарский франк 43.208300 --0.1701
PLN Польский злотый 9.539500 --0.071

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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