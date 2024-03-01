Курс валют НБУ на 1 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 февраля, упал на 16 коп до 38.0492 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 41.2035 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 16 коп до 48.1056 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 43.2083 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 9.5395 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.049 200 EUR Евро 41.203 500 GBP Фунт стерлингов 48.105 600 CHF Швейцарский франк 43.208 300 PLN Польский злотый 9.539 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.