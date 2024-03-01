На фронте за сутки более 80 столкновений: где больше всего атак оккупантов

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских атак ВСУ отбили на Новопавловском (30), Авдеевском (25) и Лиманском (12) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 1 марта.

Всего враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бологовка, Митрофановка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Веролюбовка, Николаевка, Клещиевка, Новоегоровка, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Сухая Балка, Желательное, Соловьево, Семеновка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийским средствам, 2 пунктам управления, 1 составу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной противника.