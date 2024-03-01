РФ потеряла за сутки более 900 военных и 36 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за прошедшие сутки еще около 920 военных, а также 17 танков, 30 бронемашин, 36 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.03.24 ориентировочно составили: