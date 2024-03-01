РФ потеряла за сутки более 900 военных и 36 артсистем – Генштаб
Россия потеряла за прошедшие сутки еще около 920 военных, а также 17 танков, 30 бронемашин, 36 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 414 680 (+920) человек,
- танков − 6 610 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 12 582 (+30) ед,
- артиллерийских систем − 10 106 (+36) ед,
- РСЗО − 1 000 (+0) ед,
- средств ПВО − 691 (+1) ед,
- самолетов − 345 (+3) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 794 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 206 (+54) ед,
- специальной техники – 1 611 (+10) ед.