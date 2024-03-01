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РФ потеряла за сутки более 900 военных и 36 артсистем – Генштаб

РФ потеряла за сутки более 900 военных и 36 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за прошедшие сутки еще около 920 военных, а также 17 танков, 30 бронемашин, 36 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 414 680 (+920) человек,
  • танков − 6 610 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 582 (+30) ед,
  • артиллерийских систем − 10 106 (+36) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+0) ед,
  • средств ПВО − 691 (+1) ед,
  • самолетов − 345 (+3) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 794 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 206 (+54) ед,
  • специальной техники – 1 611 (+10) ед.

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