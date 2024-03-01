Какие ограничения за уклонение от мобилизации будут в новом законе

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем.﻿ Об этом заявил нардеп, член комитета Федор Вениславский, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По его словам, сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта и нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так" , - сказал он.

В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.д. - мы в комитете эту норму отклонили" , - сказал депутат.

Вениславский сообщил, что решение комитета предварительное.

"Но концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона" , - сказал он.

Кроме того, возможно будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации, сообщил депутат.