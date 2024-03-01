Какие ограничения за уклонение от мобилизации будут в новом законе
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем. Об этом заявил нардеп, член комитета Федор Вениславский, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.
По его словам, сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта и нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.
"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", - сказал он.
В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".
"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.д. - мы в комитете эту норму отклонили", - сказал депутат.
Вениславский сообщил, что решение комитета предварительное.
"Но концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона", - сказал он.
Кроме того, возможно будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации, сообщил депутат.
"Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", - рассказал Вениславский.