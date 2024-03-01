Комитет по нацобороне не поддерживает введение электронных повесток – нардеп

Электронные повестки не нашли поддержки в комитете Верховной Рады Украины. В то же время возможность регистрации в электронном кабинете остается как право, а не как обязанность.﻿ Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Другой ключевой момент касается электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП. Это фактически альтернатива электронным повесткам - мы от этого тоже отказались, оно не нашло поддержки в комитете" , - отмечает он.

Как сообщил Вениславский, возможность регистрации в электронном кабинете оставили "как право, а не как обязанность".

"И также мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда" , - сообщает он.

Вениславский отметил, что в данном контексте речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Комментируя способы вручения повестки, кроме отправки ее в электронном кабинете тем, кто там зарегистрирован, он заметил, что все остальные способы остаются теми же.

"В бумажном виде, вручение под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации, что человек его получил" , - уточнил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, опредоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.