В Кабмине раскритиковали Порошенко, который пожаловался еврокомиссару на власть

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила главу фракции "Европейская солидарность" и экс-президента Петра Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за его письма к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу, сообщает Европейская правда.

"Считаю, проявлением наивысшего цинизма обращение к еврокомиссару по вопросам расширения, фактически, с призывом остановить дальнейшее движение Украины переговорным процессом из-за личных интересов" , – заявила Стефанишина.

Она отметила, что "есть определенная дискуссия" относительно ситуации с командировками представителей различных ветвей власти в условиях военных ограничений, и "это не вопрос одного-единственного конкретного лица, хотя президент Порошенко и пытается представить это именно так".

Стефанишина подчеркнула, что она – представитель правительства и не может оценивать процедуры в парламенте, но отметила, что "это письмо показывает худшее в нашей политике".

"Очень показательно, что ни автор, никто из его команды не хвастается им в соцсетях. Думаю, они не ожидали, что еврокомиссар опубликует скрины. То есть, предполагаю, надеялись скрыть свою непосредственную роль в будущих негативных решениях по Украине. Это возмутительно.

Мы, объединившись, приняли действительно исторические решения, несмотря на войну, двигались быстро, выбивая аргументы всех скептиков. Сегодня оказалось, что есть те, кто готов обесценить достижения всей страны ради своего интереса" , – заявила Стефанишина.

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи 29 февраля опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.

В письме содержалась просьба к Варгеи обратиться к правительству Украины и, в случае отсутствия ответа, – поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины относительно движения в ЕС и разработки переговорной рамки о вступлении.

За последние месяцы произошло несколько громких скандалов с недопуском оппозиционных депутатов на встрече с международными партнерами, и эта тема привлекла внимание СМИ.