Япония ввела новые санкции против России

Япония одобрила новые санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину, в частности, применив запрет на экспорт к еще 20 российским компаниям, сообщает Экономическая правда.

"Мы приняли решение относительно последних санкций в сотрудничестве с G-7 с точки зрения того, что будет эффективным для достижения справедливого и прочного мира в Украине" , - заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Йосимаса Хаяши на брифинге для прессы в пятницу.

"Япония продолжит сотрудничать с международным сообществом, в том числе с G-7" , - добавил он.

Как отмечает российская служба "Радио Свобода", под новые ограничения в целом попали 36 организаций и физлиц.

Среди них - сын красноярского экс-губернатора Артем Усс, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Под ограничения попали концерны из ОПК России - "Калашников" и "Алмаз-Антей", а также "Тинькофф-банк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Под санкции попали также ФГУП "Атомфло", концерны "Уралвагонзавод", "Базальт", ОСК, компании "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Нева электроника", "Ангстрем" и другие компании.

Кроме того, ограничения касаются уполномоченных по правам ребенка в Калужской и Ростовской областях РФ Ирины Агеевой и Ирины Черкасовой, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, директора "Артека" в оккупированном РФ Крыму Константина Федоренко и других.

Также Япония запретила поставки из третьих стран российских алмазов непромышленного использования.