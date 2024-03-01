В РФ заявили о готовности передать погибших во время падения Ил-76
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать украинской стороне тела военнопленных, которые погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января, сообщает Украинская правда.
"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется.... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – сказала Москалькова.
Она добавила, что находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".
Москалькова уточнила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которому до этого она якобы "дала все ответы на вопросы об инциденте".
"По поводу тел − я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", − заявила Москалькова.