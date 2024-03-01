Падение Ил-76: омбудсмен заявил, что не получал данных от России

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по состоянию на 1 марта не получил от России никаких официальных данных о возможной гибели украинских военнопленных во время падения Ил-76 в РФ, но после заявления российского омбудсмена о готовности передать тела еще раз обратится по этому вопросу к российской стороне, сообщает Украинская правда.

"Моя позиция максимально последовательна: я остаюсь при мнении, что РФ в очередной раз спекулирует на проблеме Ил-76, который упал 24 января. Официально могу вам подтвердить факты: по состоянию на сейчас я не получил ни официальных списков, ни другой информации.

Если мы можем, по утверждению российской стороны, предполагать, что там кто-то был на том борту, то мы как государство и я как уполномоченный требовали прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, привлечения международных организаций к расследованию и списков тех людей, которые там, по их утверждению, были. Я уже на следующий день использовал все возможные каналы коммуникации, чтобы получить официальную информацию от российской стороны. Но данных не получил" , – сказал омбудсмен.

Он также добавил, что поднимает вопрос возвращения всех граждан Украины − детей, заложников, военнопленных − и репатриации тел украинских героев во время каждой коммуникации по разным каналам.

"После информации с российской стороны мы за сегодня сделаем все, чтобы никто никогда не обвинял украинскую сторону, что мы не готовы забирать тела своих героев. Но при этом мы пока не подтверждаем факт, что на борту упавшего самолета были украинские пленные − я не получил ни списков, ни других доказательств этого" , – отметил Лубинец.

На вопрос о том, проверяли ли как-то списки якобы военнопленных, которые тогда публиковали российские пропагандисты, Лубинец сказал, что обращался к российской стороне официально, а появление подобных данных в соцсетях назвал "элементом гибридной войны".