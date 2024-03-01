Какие новые авто покупали украинцы в феврале: топ марок

В феврале в Украине продали почти 5,7 тысячи новых легковушек. По сравнению с прошлым годом, рынок новых легковых автомобилей увеличился на 51%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

От февральского показателя довоенного 2021 реализация новых авто отстает всего на 11%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом.

Второй по количеству полученных номеров был Renault – 706 ед. (+64%). На третьем месте Volkswagen – 472 ед. (+53%).

Также в топ-5 месяца попали: Skoda – 452 ед. (+38%) и Peugeot – 348 ед. (+364%).

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.

Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых автомобилей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.