Литва не фиксировала поставки украинского зерна в Польшу под видом литовского

Литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что случаев возвращения украинского зерна под видом литовского в Польшу зафиксировано не было, сообщает Европейская правда.

По словам Навицкаса, протестующие польские фермеры не предоставили Литве никаких жалоб или доказательств того, что часть украинского зерна, завезенного в Литву, под видом литовского возвращается в Польшу.

"Мы не получали таких жалоб и не фиксировали таких фактов. Когда мы говорим с Таможенным департаментом, а мы сегодня провел встречу, у них есть очень четкие алгоритмы, чтобы увидеть, в каких случаях могут быть те или иные незаконные действия. Этого также не было" , – сказал министр.

Польские фермеры считают, что часть украинского зерна из Литвы снова возвращается в Польшу.

В пятницу Навицкас на дистанционной встрече с польским коллегой Чеславом Секерским обсудит ситуацию на границах государств и требования фермеров Польши.

Разговор состоится после того, как польские фермеры, которые не смогли договориться с премьер-министром Дональдом Туском в четверг, собираются с пятницы частично перекрыть дорогу на литовско-польской границе.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее высказала мнение, что акция польских фермеров выглядит как гибридная операция российских спецслужб с целью настроить союзников Украины друг против друга.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что ему акции польских фермеров похожи на "гибридные операции".