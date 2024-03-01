В Воздушных силах рассказали, на каком этапе учения пилотов на F-16

Украинские пилоты и инженеры продолжают учения с истребителями F-16. Летчики уже отрабатывают тактические приемы, то есть фактически нанесение ударов по целям. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Переход на F-16 не может быть быстрым, как бы нам того ни хотелось. И так около полугода - это максимально короткий срок, за который можно переучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальна - это два года. Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее этот самолет появился в нашем небе и выполнял задачи" , - сказал он.

По словам Игната, процесс подготовки летчиков продолжается, они отрабатывают тактические приемы.

"Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Это очень-очень нужно. Потому что не только летать надо и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты" , - пояснил спикер.

Он добавил, что авиационные инженеры также продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружению, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием.