В Воздушных силах рассказали, на каком этапе учения пилотов на F-16
Украинские пилоты и инженеры продолжают учения с истребителями F-16. Летчики уже отрабатывают тактические приемы, то есть фактически нанесение ударов по целям. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Переход на F-16 не может быть быстрым, как бы нам того ни хотелось. И так около полугода - это максимально короткий срок, за который можно переучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальна - это два года. Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее этот самолет появился в нашем небе и выполнял задачи", - сказал он.
По словам Игната, процесс подготовки летчиков продолжается, они отрабатывают тактические приемы.
"Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Это очень-очень нужно. Потому что не только летать надо и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты", - пояснил спикер.
Он добавил, что авиационные инженеры также продолжают обучение по обслуживанию самолетов и вооружению, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием.
"Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в небе, уничтожая воздушные, наземные и морские цели. Украина адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэропортов", - подчеркнул Игнат.