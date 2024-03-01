Визит Зеленского в Азербайджан и Армению сорвался - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки предварительным слухам, не приедет в регион, ни в Армению, ни в Азербайджан. Об этом стало известно изданию Radar Armenia, сообщает Европейская правда.

Издание пишет, что визит не состоится из-за его отмены в Баку.

Что стало причиной отмены не уточняется.

Ранее распространялась информация о том, что Владимир Зеленский посетит Ереван и Баку в марте. Собеседник "Радио Азатутюн" утверждал, что визит Зеленского в Армению, вероятнее всего, состоится 4 марта.

Отметим, что глава государства ранее встречался с лидерами и Азербайджана и Армении на международных площадках. К примеру, в начале октября 2023 Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян не раз повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины. Недавно он заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ – военном союзе под фактическим руководством Москвы.