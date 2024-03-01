Трамп лидирует в шести ключевых штатах США – опрос

Президент США Джо Байден отстает от бывшего лидера страны Дональда Трампа во всех семи колеблющихся штатах, которые, скорее всего, решат результат приближающихся выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult, сообщает Лига.net.

Речь идет о штатах Аризона, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Северная Каролина, Невада и Висконсин.

Из опроса следует, что значительная часть респондентов выразила обеспокоенность по возрасту Байдена. В то же время, те же респонденты считают Трамп "опасным".

Во всех семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% – Байдена. Преимущество Трампа оказалось сильнейшим в Северной Каролине, где он опережает Байдена на 9%, получив 50% поддержки по сравнению с 41%, полученным Байденом.

В общей сложности Трамп сохранил 6% преимущество над Байденом в Аризоне, Неваде, Джорджии и Пенсильвании - четырех штатах, которые Байден возглавлял в 2020 году.