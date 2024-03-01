Канада может отправить войска в Украину при определенных условиях

Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировки украинских солдат при определенных условиях. Об этом министр рассказал в интервью изданию Toronto Star, сообщает Европейская правда.

Блэр рассказал об этом в контексте последних заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона. Отметим, ранее Блэр исключил возможность развертывания боевых подразделений в Украине.

Соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может вернуться к проведению учений в Украине, "когда позволят условия".

"Это должно быть сделано достаточно осторожно и ограниченно, с учетом возможности проведения тренировок" , – сказал министр в интервью газете.

"Я не хочу размещать военнослужащих Вооруженных сил Канады вблизи театра боевых действий, что могло бы создать впечатление, будто мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли" , – добавил он.

Блэр отметил, что канадские военные уже имеют небольшое присутствие в Украине для защиты канадского дипломатического персонала, а также подготовили тысячи украинских солдат в рамках операции "Юнифайтер" – хотя эта миссия была перенесена из Украины в другие страны после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Мы тренируем украинцев везде, но я думаю, что было определенное признание того, что некоторые из этих тренировок являются сложными, потому что трудно вывезти людей из Украины для прохождения тренировок" , – сказал Блэр, имея в виду переговоры в Париже на этой неделе.

"Поэтому были некоторые дискуссии о том, можем ли мы сделать это более эффективно, и возможно ли это сделать в Украине" , – добавил он.

Блэр сказал, что некоторые страны выражали беспокойство, что такая операция "потенциально будет рассматриваться как боевая, и я думаю, что был широкий консенсус, что это неуместно, и мы этого не делаем", сказал он.

После того как на этой неделе европейские лидеры отвергли предложение Макрона отправить войска в Украину, министр обороны Франции Себастьен Лекорню уточнил, что дискуссии соответствовали тому, как их описал Блэр: они были сосредоточены на военной подготовке или операциях по разминированию, "а не на отправке войск для ведения войны против России".