Украина увеличила экспорт морским коридором до 8 млн тонн – Кубраков

Украинским морским коридором, созданным ВМС ВСУ, в феврале экспортирован рекордный объем грузов – 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" составил 28 млн тонн.﻿ Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Экономическая правда.

"Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце года составил 8 млн тонн, из которых 5,2 млн тонн – продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только украинским коридором, но и в период полномасштабного вторжения" , – сообщил Кубраков.

При этом уточняется, что экспорт через черноморские порты постепенно приближается к довоенным показателям.

По словам Кубракова, объем экспорта с момента начала работы коридора достиг 28 млн тонн, 19 млн тонн из этого объема – зерновые и масличные. Грузы следовали в 42 страны.