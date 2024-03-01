Британская разведка оценила возможности оборонпрома РФ в 2024 году

Британская разведка утверждает, что оборонно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности ее войны против Украины, но при этом способен обеспечить преимущество над Украиной в этом году, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 1 марта.

Отмечается, что оборонная промышленность России в 2023 году существенно нарастила производство за счет увеличения числа людей, работающих в ОПК, до 3,5 млн человек, увеличения числа смен и расширения имеющихся производственных линий.

В то же время увеличенное производство происходит за счет восстановления и модернизации существующих запасов, а не нового производства. Например, подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состоит из восстановленных машин.

Кроме того, как отмечается, в 2023 году выросло производство артиллерийских боеприпасов. "Однако производство снарядов, вероятно, достигнет пика в следующие 12 месяцев ввиду ограниченных мощностей", – говорится в обзоре.