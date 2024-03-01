На какие уступки РФ готова была пойти Украина в 2022 году – WSJ

Издание The Wall Street Journal проанализировал черновой вариант мирного соглашения между Украиной и Россией от 15 апреля 2022 года, считая, что цели Кремля не очень изменились за два года и он снова хотел бы превратить Украину в нейтральное и уязвимое государство в случае переговоров, сообщает Украинская правда.

"Контуры соглашения, которого, вероятно, хочет российский лидер, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном российскими и украинскими участниками переговоров в апреле 2022 года, примерно через шесть недель после начала войны.

Западные чиновники и аналитики говорят, что эти цели остаются в основном неизменными после двух лет боевых действий: превратить Украину в кастрированное государство, постоянно уязвимое к российской военной агрессии" , – говорится в статье.

Издание ознакомилось с полным 17-страничным документом с контурами "мирного договора".

"В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", лишив ее возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России" , – отмечает издание.

По мнению WSJ, документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны в первые недели войны и к каким компромиссам может склонять Украину Россия, если западная военная поддержка иссякнет и РФ получит значительные территориальные достижения.

В проекте договора говорится о том, что Украине будет разрешено стремиться к членству в ЕС, но не будет разрешено присоединяться к военным альянсам, таким как Организация Североатлантического договора (НАТО).

Согласно драфту, иностранное оружие не будет допущено на украинскую землю. Вооруженные силы Украины будут сокращены до определенного размера. Россия стремилась ограничить все: от количества войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

Крымский полуостров, уже оккупированный Россией, оставался бы под влиянием Москвы и не считался бы нейтральным. Будущее восточной Украины, оккупированной Россией в 2014 году, не было включено в проект, этот вопрос оставили для личного обсуждения Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые так и не встретились.

Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах – на этот пункт Киев не согласился.

Договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, среди которых в документе перечислены США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны была возложена обязанность защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора.

Но пока договор будет действовать, говорилось в документе, страны-гаранты будут обязаны "прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", включая любые обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь.

По мнению WSJ, итоговый документ "в значительной степени базируется на договоре 1990 года, который создал объединенную Германию, когда войска Советского Союза покинули Восточную Германию при условии, что страна откажется от ядерного оружия и ограничит численность своей армии".

Проект договора с Украиной предусматривал запрет иностранного оружия, "в том числе ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований".

Москва хотела, чтобы численность Вооруженных сил Украины не превышала 85 000 военнослужащих, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Согласно документу, украинская сторона на переговорах требовала 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок.

Россия хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Другие вопросы оставались нерешенными.

В частности, что произойдет, если Украина подвергнется нападению. Россия хотела, чтобы все государства-гаранты договорились об ответе, а это означало, что унифицированный ответ был бы маловероятен, если бы Россия сама была агрессором. В случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, что не было бы одобрено Россией.

Россия хотела добавить Беларусь в качестве гаранта; Украина хотела добавить Турцию.

Украинские участники переговоров выделили курсивом текст, указывающий на то, что они отказались обсуждать российский пункт, который требует от Киева отозвать претензии относительно перехода под юрисдикцию Международного уголовного суда, который преследует военные преступления.

Они также не соглашались ратифицировать пункт об отмене всех взаимных санкций.

Переговоры продолжались – даже через Zoom – но в конце концов прекратились в июне 2022 года, пишет WSJ.

Тогда договоренностей не достигли. Однако, как пишет издание, документ отражает глубоко укоренившиеся российские фобии о том, что Запад во главе с США годами развивал Украину как так называемую "антироссию", чтобы подорвать, сдержать и попытаться захватить контроль над Россией. Москва после того, как попытка взять под контроль Киев провалилась, пыталась прекратить поддержку Киева со стороны Запада путем соглашения.

Путин на встрече с несколькими африканскими лидерами 17 июня 2023 года продемонстрировал документ, который, по его словам, был подписан главой киевской переговорной группы. По его словам, проект состоял из 18 статей с приложениями, определяющими количество военнослужащих и бронетехники, но в Киеве "отвергли это".

Сейчас Украина заявляет, что не начнет мирных переговоров, пока Россия не выведет войска с ее территории. Президент Владимир Зеленский убежден, что прекращение боевых действий просто позволит России перевооружиться и лучше атаковать Украину в будущем.

И хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале этой недели предложил возобновить переговоры, любая новая попытка достижения мира выглядит маловероятной в ближайшем будущем, пишет WSJ

При этом со ссылкой на аналитиков отмечает, что военная победа любой из сторон выглядит все более недостижимой. Хотя линия фронта почти не продвинулась за год, пессимизм относительно перспектив Украины растет. Россия недавно сделала первый значительный прорыв за несколько месяцев, а у киевских сил заканчиваются боеприпасы и человеческие ресурсы.

WSJ добавляет, что, по данным аналитического центра Chatham House, с момента своего первого вторжения на восток Украины и аннексии Крыма в 2014 году Россия нарушила более 400 международных договоров и конвенций.

Более того, все предыдущие соглашения о прекращении огня или мирные договоры с участием России в Грузии, Сирии и Украине были впоследствии использованы Кремлем для собственной выгоды.