Оккупанты собрали силы для "мощных рывков" на Часов Яр – спикер ВСУ

Российские войска аккумулируют свои силы на востоке Украины и по состоянию на данный момент происходит один из "мощных рывков" армии РФ на Часов Яр в Донецкой области. Об этом заявил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, сообщает Радио Свобода.

По его словам, российские войска рассматривают этот населенный пункт как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

"Они аккумулируют очень мощные свои силы и по состоянию на данный момент это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр... Доступ к Часовому Яру откроет враг дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку.

И конечно, что основная цель в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация. Поэтому враг не жалеет своих усилий, пытается воспользоваться моментом – довольно долго использует тактику "бежать туда, куда льется", ищет слабые места. И при малейшей возможности где-то прорвать оборону усиливает свои группировки и предпринимает штурмовые действия" , – сказал Илья Евлаш.

По его словам, вблизи Часового Яра построено несколько кругов обороны. На этом направлении также есть минные поля, как противотанковые, так и противопехотные, также сделали насыпи и противотанковые валы для препятствования продвижению тяжелой техники русской армии.

"К обороне Часового Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку крупнейшим следующим населенным пунктом на этом направлении был Часов Яр" , – сказал Евлаш.

Как сообщил спикер ОСУВ "Хортица", армия РФ пытается найти слабые места, и на тех участках фронта, где удается прорваться, российские военные усиливают штурмовые действия. По словам Ильи Евлаша, основные атаки совершают из минометов, также увеличивают применение авиации.

"За минувшие сутки на Бахмутском направлении враг шесть раз использовал свою авиацию, также нанес 52 удара своими дронами-камикадзе, 659 раз обстрелял наши позиции. Еще произошло четыре боевых столкновения, в ходе которых противник потерял 100 своих оккупантов убитыми и ранеными и ранеными вооружения и техники" , – сообщил Илья Евлаш.

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