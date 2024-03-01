В Украине есть консенсус о невозможности выборов во время войны – ОП

Выборы президента в Украине провести во время войны невозможно. В этом вопросе есть общественный консенсус.﻿ Об этом заявил советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Telegraph, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"О каденции президента Украины. Сегодня есть консенсус, что в состоянии войны обеспечить действительно прозрачный конкурентный электоральный процесс невозможно. Это консенсус общественный. Параметры безопасности, финансовые параметры, параметры политической конкуренции - все это сегодня нельзя решить" , - сказал он.

Подоляк не исключает, что мнение общества касательно выборов в Украине может измениться. Тогда этот вопрос будут обсуждаться.