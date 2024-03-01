Истребители НАТО перехватили три российских самолета
Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем, сообщает Европейская правда.
Видео и фотографии перехвата у себя в Twitter (X) обнародовало Командование воздушных сил НАТО.
Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.
"Посмотрите, как это выглядит, когда два французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем вчера.
Сразу после этого французские истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши", – говорится в сообщении.
Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.