Ситуация на польской границе: полиция оцепила украинских водителей

Ситуация на украинско-польской границе обострилась после присоединения к протестам польских дальнобойщиков, сообщает Европейская правда.

По состоянию на сейчас польская полиция и спецназовцы окружили украинских водителей и не дают им двигаться.

По словам перевозчиков, конфликт произошел из-за того, что протестующие уменьшили количество машин, которые каждый час могут проходить границу.

Если 29 февраля скорость прохождения машин составляла до 26 грузовиков в час, то утром 1 марта украинским водителям объявили, что будут пропускать только по одной машине в час.

Блокировка продолжалась не менее двух часов. По состоянию на данный момент полиция сняла блокировку и разрешила водителям вернуться в машины. Скорость пропуска машин через границу не возросла.

По словам украинских водителей, польская полиция не позволила им подойти к польским протестующим, окружила их и даже не позволяет вернуться к своим машинам и кемпингам.

В полиции обвиняют украинских водителей, что они в ответ сами пытались заблокировать дорогу. Украинские водители эти обвинения отвергают.

В посольстве Украины в Польше заявили, что они знают об этой ситуации и держат постоянный диалог с польской полицией.

Напомним, многочисленные фермерские протесты проходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.