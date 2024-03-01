Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" – пограничники

Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини"- не пропускают фуры ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин".﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками" , - рассказал он.

К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем по нашему пункту пропуска напрямую, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины" , - констатировал спикер.

Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".