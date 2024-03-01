Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян из запаса на сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан России, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ Путина.

"Постановляю призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, состоящих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности".

О сроках этих сборов и количестве людей, которых призовут, в указе не указано.

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