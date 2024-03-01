Оккупанты нанесли массированый удар по Волчанску: минимум 30 взрывов, есть раненый

Российские захватчики в пятницу, 1 марта, массированно ударили по Волчанску Харьковской области, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области в Facebook.

Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе прозвучало не менее 30 взрывов.

"Обстрел произошел около 11:00. Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения" , — сказано в сообщении.

На местах "прилетов" событий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.