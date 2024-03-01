Партия "Евросолидарность" стала на защиту письма Порошенко к венгерскому комиссару

Партия "Европейская солидарность" 1 марта опубликовала заявление, в котором подтвердила существование письма лидера фракции Петра Порошенко к венгерскому еврокомиссару по вопросам расширения Оливеру Вархейи относительно "дискриминации оппозиции", сообщает Европейская правда.

Заявление опубликовано на сайте партии.

В "Евросолидарности" напомнили, что в недавней резолюции Европарламента говорится, в частности, о недопустимости "выборочного ограничения политической деятельности избранных народных депутатов, в частности тех, кто представляет оппозицию".

"Эмоциональной и неадекватной мы считаем реакцию власти на письмо пятого президента Петра Порошенко к еврокомиссару по вопросам расширения Оливера Вархейи относительно всестороннего соблюдения политического плюрализма и прав оппозиции", – добавили там.

Партия объяснила, что на такой шаг Порошенко пошел из-за отказа власти идти на диалог с оппозицией и прислушиваться к обществу.

"При таких условиях мы уже не имеем права просто молчать. Считаем не только возможным, но даже необходимым привлекать внимание к проблемам украинцев и наших европейских друзей", – добавили там.

Далее "Евросолидарность" перечислила свои предложения и требования к власти, включая снятие антиконституционных ограничений на парламентскую дипломатию и прекращение единого телемарафона и восстановление в эфире отключенных в 2022 году телеканалов.

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи 29 февраля опубликовал письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который попросил его повлиять на правительство Украины и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.

В письме содержалась просьба к Вархейи обратиться к правительству Украины и, в случае отсутствия ответа, – поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины относительно движения в ЕС и разработки переговорной рамки о вступлении.

После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.