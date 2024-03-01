ОП опубликовал текст соглашения с Нидерландами по безопасности

Офис президента Украины опубликовал текст соглашения с Нидерландами о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного 1 марта в Харькове, сообщает Европейская правда.

Документ, который теперь доступен на сайте ОП﻿, официально называется "соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности".

Соглашение содержит вступительную часть и 14 тематических блоков-пунктов. Одним из крупнейших является блок об "обеспечении устойчивых Вооруженных сил Украины".

Среди прочего, в нем зафиксировано, что Нидерланды будут сопредседательствовать в "самолетной коалиции" для развития украинских ВВС, а также сделают значительный вклад в "морскую" и другие коалиции.

Блок по обеспечению ответственности России за войну, который в Офисе президента называют самым мощным среди уже подписанных соглашений, состоит из подгрупп о преследовании за международные преступления и о возмещении ущерба.

Среди прочего, в нем прописано, что участники "поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и напоминают о предложении разместить при определенных условиях будущий специальный трибунал по преступлению агрессии в Гааге".

Как цель определено и то, что Украина должна ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

В подгруппе о возмещении убытков зафиксировано, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный Украине и/или любому третьему государству, юридическому или физическому лицу в результате войны.

Зафиксировано, что российские суверенные активы в юрисдикции Нидерландов, будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не выполнит обязательства по возмещению убытков, а Нидерланды совместно с партнерами продолжат искать легальные способы использовать эти активы для поддержки Украины.

Также декларируется намерение дальше работать над созданием компенсационного механизма для возмещения убытков, причиненных в результате войны всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина.

Напомним, для подписания соглашения премьер Нидерландов Марк Рютте приехал в Харьков. Вместе с Владимиром Зеленским они прошлись по улицам города и побывали возле домов, поврежденных в результате обстрелов.