Зеленский после встречи с Рютте: в этом году F-16 будут в небе Украины

Президент Владимир Зеленский после встречи в Харькове с главой правительства Нидерландов Марком Рютте заявил, что в 2024 году истребители F-16 будут в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

"Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов — от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет" , — отметил президент.

Напомним, в пятницу, 1 марта, Украина и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами на 10 лет. Оно предусматривает предоставление Украине военной помощи на сумму 2 млрд евро в 2024 году, предоставление Силам обороны современного военного оборудования и поддержку Амстердама во вступлении Украины в НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили в Харькове школу, которую обустроили в метрополитене на станции "Университетская".