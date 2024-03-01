ВСУ разгромили элитную группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении разгромили элитную группу российских штурмовиков и зафиксировали этот процесс на видео, сообщает Деловая столица.

Видеозапись была обнародована 47 отдельной механизированной бригадой в Facebook.

"Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.

Воины сообщили, что это произошло благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".