В СБУ рассказали, как усовершенствовали морские дроны Sea Baby

Украина значительно модернизировала морские дроны Sea Baby. Они стали быстрее и сильнее, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал генерал СБУ Иван Лукашевич, сообщает Business Insider.

По его словам, с момента появления первых морских беспилотников в 2022 году они стали намного модернизированнее и сокрушительнее.

"По сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки российских военных кораблей в Севастопольской бухте. Мы осознали недостатки первых проектов, но производитель не мог предусмотреть эти вещи, потому что в то время в мире не было экспертизы для таких высокотехнических. дронов" , - рассказал Лукашевич.

Какие модификации претерпели Sea Baby

Первой модификацией беспилотников было увеличение размера боеголовки. По предварительным данным, дроны могут доставлять тяжелую взрывчатку весом более 800 килограммов.

Следующей заметной модернизацией стало "улучшение мореходности", что обеспечило возможность плавания на волнах высотой в полтора метра.

Третье усовершенствование заключалось в том, что "Морские малыши" могли преодолевать вдвое большее расстояние, чем между Одессой и Севастополем. В частности, по прямой линии через Черное море расстояние между двумя городами составляет примерно 300 километров. А радиус действия беспилотников сейчас составляет более 900 км, что делает еще больше российских целей достижимыми.

"Украина также "хотела сделать их многократными, чтобы они были и более дешевыми, и более эффективными" , - сказал Лукашевич.

Кроме физической модернизации беспилотников Sea Baby, СБУ также использует несколько локаций для производства и тестирования беспилотников. Постоянные передислокации, даже спецоперации проводятся по разным командным пунктам.

Предыстория

Напомним, что в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны – это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". А также под ударом этих дронов оказались корабли "Самум" и "Павел Державин". Кроме того, они нанесли повреждения крупному военному буксиру врага "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Также в Службе безопасности Украины недавно сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, который помогает проводить операции в Черном море. Название его – "Мамай".