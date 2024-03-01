Парламент Британии проводит расследование эффективности санкций против РФ

Парламент Великобритании проводит расследование относительно эффективности британских санкций, введенных против Российской Федерации, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Британии.

"Комитет парламента начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект" , — говорится в заявлении.

Комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций, а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.