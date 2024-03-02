ОВА: В Одессе из-за атаки "Шахедов" один погибший, еще семеро ранены
В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
По его словам, известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Информация уточняется.
На месте работают все соответствующие службы.
Дополнено в 2.15: В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок. 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей.
Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.
На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди.
В 2.34 Кипер сообщил, что есть один погибший в результате российской атаки. Поисково-спасательная операция продолжается.