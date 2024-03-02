В Одессе из-за атаки российских "Шахедов" уже трое погибших (Обновлено)

В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" есть трое погибших, ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС.

По его словам, известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Информация уточняется.

На месте работают все соответствующие службы.

Дополнено в 2.15: В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок. 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей.

Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди.

В 2.34 Кипер сообщил, что есть один погибший в результате российской атаки. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено: Около 11 утра стало известно, что количество жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек.

Спасатели достали еще одно тело, пол не называют.

Также спасателям из-под завалов удалось достать мужчину.

В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале, он в сознании, сейчас его осматривают медики.

По данным ГСЧС, кроме погибших, предварительно, пострадало 8 человек, из них 1 ребенок, 4 жителей удалось спасти.

Взрывом также повреждено рядом расположенное здание бойлерной, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов.