На Харьковщине из-за атаки "Шахеда" под завалами дома погиб мужчина

В поселке Великий Бурлук на Харьковщине в собственном доме из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб 76-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Полиция Харьковской области в Telegram.

По информации правоохранителей, около 00:10 произошло попадание БПЛА "Шахед" со стороны войск страны-агрессора в частное домовладение в поселке Великий Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся.

Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.

Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину.

На месте происшествия работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: