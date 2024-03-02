ISW: Россия испытала ракету "Ярс", чтобы вселить страх в западную аудиторию
Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" для того, чтобы вселить страх в западную аудиторию и таким образом ослабить западную поддержку Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
1 марта Министерство обороны России заявило, что российские войска провели успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", оснащенной ракетой залпового наведения (РСВН).
Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля также подчеркнул, что Россия обладает оружием, которое может нанести удар по странам Запада.
ISW продолжает оценивать, что Кремль часто использует ядерное бряцание, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины Западом.
Военные аналитики говорят, что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно.
Справочно: "Ярс" или РС-24 - это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение РФ в 2009 году.
Комплекс оснащен разделяющейся головной частью - от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.
Скорость полета ракеты якобы - до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярсу" может полностью уничтожить небольшой город.
Ключевые выводы ISW за 1 марта:
- Опубликованные детали российско-украинских мирных переговоров, которые состоялись в Стамбуле в апреле 2022 года, свидетельствуют о том, что Россия последовательно стремилась к такому урегулированию своего незаконного вторжения в Украину, при котором Украина была бы неспособна защитить себя от будущих российских нападений - цель, которую Россия продолжает преследовать, призывая к "демилитаризации" Украины.
- Опубликованные детали проекта договора свидетельствуют о том, что Россия намеревалась использовать его для создания условий для будущих нападений на Украину, а также побудить Запад пойти на уступки в отношении суверенитета Украины.
- Российские власти предположили, что Кремль, вероятно, принял более широкий набор целей в отношении Украины в ходе войны России против Украины.
- Президент России Владимир Путин в своей речи к Федеральному собранию 29 февраля, похоже, презрел российскую элиту, теснее связав себя с ветеранским и военным сообществом и получив похвалу от ультранационалистических военных блогеров.
- Кремлевские чиновники встретились с лидерами пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия 1 марта и подчеркнули, что Россия поддерживает Гагаузию против "притеснений" со стороны Молдовы, которые она считает "гнетом".
- Украина и Нидерланды подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности 1 марта.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка 1 марта.
- Российские власти, вероятно, используют ежегодные боевые сборы российских резервистов для поддержки криптомобилизации.