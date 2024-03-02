В Силах обороны рассказали о сбитии "Шахедов" и последствиях атаки в Одессе

Российские захватчики в ночь на 2 марта запустили по Одессе и области 8 ударных дронов типа "Шахедов" из акватории Черного моря. Из них 7 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но 1 беспилотник во время маневров среди жилых кварталов попал в одесскую 9-этажку, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что подразделения ПВО в течение часа "в интенсивном режиме отражали эту атаку" на Одесскую область.

"7 целей было уничтожено. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-ти этажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена" , - передали военные.

Пока известно об одном погибшем человеке и семи пострадавших, среди которых беременная женщина и маленький ребенок.

По состоянию на данный момент идет поисково-спасательная операция, по предварительным данным под завалами могут быть люди.

Напомним, Украине вечером в пятницу начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники по типу "Шахед".

Позже стало известно, что в Одесской области работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва. В Одесской ОВА и мэрии рассказали о последствиях попадания, об одном погибшем и семи пострадавших, а также показали фото и видео с места происшествия.

Также сообщалось, что около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, возник пожар, и зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, есть повреждения гаражей, данных о пострадавших нет.

Как рассказали позже в полиции Харьковской области, вражеские дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.