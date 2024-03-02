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В Санкт-Петербурге прогремел взрыв, обломки дрона повредили дом

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв, обломки дрона повредили дом
Фото: Telegram

В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Вблизи многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотника, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161.

По словам местных жителей, рано утром они увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Перед этим они слышали в небе звук мотора.

Жители Пискаревского проспекта сообщили, что обломки, вероятно, БПЛА упали рядом с одним из домов. Предварительно, выбиты окна в квартире.

В данный момент информация о пострадавших отсутствует.

В километре от поврежденного дома находится нефтебаза "Ручьи".

Удары по объектам в России

В ночь на 24 февраля в Курской и Тульской областях РФ работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки дронов. Сообщалось о сбитии двух БпЛА.

Также в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината возник пожар. Предприятие атаковали беспилотники.

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужбам удалось за последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. Он назвал нефтеперерабатывающие предприятия РФ законными целями Украины.

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