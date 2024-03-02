Россияне войска потеряли еще один самолет и почти тысячу солдат

Российские оккупанты в первый день весны потеряли еще один свой самолет, 960 человек и 5 средств ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Воздушных сил, самолет сбили в пятницу около 9:00 на Восточном направлении. Су-34 пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 415640 (+960) чел,

танков - 6624 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед,

артиллерийских систем - 10153 (+47) ед,

РСЗО - 1003 (+3) ед,

средства ПВО - 696 (+5) ед,

самолетов - 346 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7829 (+35),

крылатые ракеты - 1915 (+3),

корабли / катера - 25 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,

специальная техника - 1617 (+6)

Данные уточняются.