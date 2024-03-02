Кулеба обратился к Западу после очередного обстрела украинских городов

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного российского обстрела Харькова, Одессы и Сумской области призвал Запад заменить формулу "столько, сколько нужно" на "так быстро и столько, сколько нужно", сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

"Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, сказанное, чтобы объяснить, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия забирает реальную человеческую жизнь", – написал Кулеба.

По его словам, на каждую недоставленную платформу противовоздушной обороны Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, атакующих города в Украине.

Также на каждый снаряд, вывезенный из Европы вместо того, чтобы быть отправленным в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли.

"Инвестируйте в производство, покупайте и запрещайте экспорт за пределы Европы уже сейчас. Цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько нужно", а "так быстро и столько, сколько нужно". Действуйте!", – написал министр.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европейского Союза, которую совместно финансируют различные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" есть двое погибших, ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома.

Также в ночь на 2 марта в Харькове были слышны взрывы: городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании.