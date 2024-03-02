ГУР: Россияне и белорусы не сторговались на изготовлении деталей к "Градам"

Главное управление разведки информирует, что предприятия государства-агрессора России и ее сателлита Беларуси не пришли к согласию относительно стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГУР.

Согласно контракту, белорусский подрядчик, ОАО "Волатавто", должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.

Спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" презентовала бумаги с расчетами - стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий.

Это будет означать снижение качества продукции, а следовательно - повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".

Справка: Оба предприятия - белорусское ОАО "Волатавто" и российское ЗАО "Специальное конструкторское бюро" - находятся под действием международных санкций.