Российские войска атаковали полицейских в Херсонской области, есть раненые

В Херсонской области из-за российской агрессии пострадали двое полицейских, повреждены служебные автомобили, сообщает Деловая столица.

От вражеских атак подвергались Херсон, Антоновка, Токаревка, Берегово, Станислав, Приднепровское, Понятовка, Днепровское, Инженерное, Александровка, Берислав, Бургунка, Томарино, Змиевка, Тягинка, Львове, Дорожное, Качкаровка и Милово.

В результате взрыва вражеского БпЛА двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения разных частей тела, их доставили в больницу.

В Бериславе в результате атаки дроном-камикадзе типа "FPV" поврежден служебный автомобиль полиции, работники не пострадали.

Противник сбросил боеприпасы с дрона в Змиевке, повреждения получил служебный автомобиль полиции.