В Китае снова заговорили о переговорах между Украиной и Россией

Китай считает, что война России против Украины должна быть решена путем переговоров, и призывает не отказываться от диалога, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Китайское министерство иностранных дел разместило на своем сайте публикацию по результатам переговоров спецпредставителя по делу Евразии Ли Хуэя с российским замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Стороны, как отметили в китайском МИДе, углубленно обменялись мнениями о войне в Украине, которую Пекин называет "украинским кризисом".

"Ли Хуэй отметил, что прошло два года с момента обострения кризиса в Украине. Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конце концов должен разрешаться путем переговоров. Чем острее противоречие, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога" , - сообщили в МИДе Китая.

Как продолжили в министерстве, Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам и быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами.

Китай вернулся к вопросу войны

Напомним, в прошлом году глава Китая Си Цзиньпин презентовал свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

Однако уже в марте этого года Ли Хуэй снова отправился в Москву, а также планирует посетить Украину, Польшу, Германию и Францию. Его "турне" началось 2 марта.