Конгресс США может одобрить помощь Украине в марте или апреле – CNN

Палата представителей США может проголосовать за пакет финансовой помощи Украине в конце марта, или апреле 2024 года.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретился с республиканцами, которые пытались заручиться его поддержкой для принятия нового двухпартийного пакета помощи Украине и Израилю.

По данным CNN, председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол взял на себя ведущую роль в попытке доработать предложение и достичь консенсуса внутри Республиканской партии, чтобы вынести законопроект о выделении финансовой помощи Украине к концу марта, или в апреле.

Сообщается, что Джонсон пока не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него, сказав своим коллегам, что им необходимо сначала завершить разработку закона о государственном финансировании.

Но как только этот процесс будет завершен, ориентировочно к середине марта, предполагается, что законопроект может в кратчайшие сроки дойти до голосования.

"Я думаю, что спикер хочет пройти обычный процесс ассигнований, что непросто. И затем, после того, как это будет сделано, мы займемся дополнительными мерами. Сейчас мы работаем над проектом. Я думаю, вы увидите одобрение Палаты представителей" , - сказал МакКол.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины следует рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов.

Сообщалось, что президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по Украине принято не было.